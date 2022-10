Due successi consecutivi dellaper la doppia rimonta in campionato e in Champions, così scrive oggi Tuttosport. Secondo il quotidiano, la falsa partenza è stata ormai messa alle spalle e adesso i bianconeri affrontano gli avversari con un approccio diverso e con una circolazione del pallone molto più veloce. Le paure sembrano essere lontane, due vittorie "rotonde e convincenti" per iniziare la missione rimonta, sia in Serie A che in Champions League a partite dalla prossima di campionato con il Milan e la trasferta in Israele.