Due vittorie e un pareggio per ildellanel fine settimana. L'Under 17 maschile pareggia 0-0 con l'Alessandria, mentre Under 15 maschile e Under 19 femminile vincono entrambe segnando otto gol. Successo anche per l'Under 16 maschile, in amichevole.Di seguito i report delle gare, pubblicati sul sito ufficiale bianconero.Pareggio 0-0 in casa dell'Alessandria per l'Under 17 di Mister Pedone nella gara valida per la 15a giornata di campionato. I bianconeri, nel corso del secondo tempo, hanno avuto la possibilità di sbloccare la partita, ma Vacca non ha trasformato il rigore.Vittoria in amichevole per l'Under 16 maschile, non impegnata quindi in gare ufficiali. 2-1 al Pordenone con la doppietta di Biliboc.L'Under 15, in campo sabato 18 dicembre a Vinovo, ha ottenuto una bella vittoria sulla Cremonese in campionato: 8-0 il risultato finale. Ad aprire le marcature Russo dopo cinque minuti, poi nel primo tempo ancora Russo e poi Giardino. Gli stessi due bianconeri grandi protagonisti anche nella ripresa: Russo ne segna altri tre, Giardino porta a tre il suo bottino personale.Vittoria in campionato per l'Under 19 Femminile. Le ragazze di Coach Silvia Piccini, con una formazione giovanissima, hanno sconfitto in casa con Chievo Verona. 8-1 il risultato finale: vantaggio bianconero con Corda, classe 2006, poi pareggio ospite e ancora Corda a riportare avanti la Juve, che poi dilaga. Quattro gol di Moretti, gol di Nava e Zamboni, anche lei classe 2006 e al primo gol con l'Under 19 bianconera.