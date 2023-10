Rendiamoci conto che questo “colpo” di Gatti è stato fatto passare per due giorni come i ganci sinistri di Rocky negli ultimi round di tutti e sei i film.



Mi viene da dire che la nostra attuale posizione in classifica da fastidio, niente di nuovo pic.twitter.com/s550yi6prY — L’Agnelliano (@umbasdeez) October 30, 2023

Se quello di #Gatti è stato un brutto gesto, antisportivo legato al duello maschio con #Duric



Questa è una gomitata in pieno volto, assai più pericolosa di una vigorosa strattonata. Questa è da prova Tv dato che #Gatti ha corso il rischio di rompersi il naso. pic.twitter.com/3fuDBBGl4C — Matteo (@mattofra) October 29, 2023

La partita contro ilè stata segnata dagli episodi arbitrali e, come spesso succede in questi casi, dalle polemiche dei giorni dopo. Due gol annullati alla Juventus, episodi controversi. La lente d’ingrandimento di molti, in maniera chirurgica, si è spostata su un contatto tra. “Una vergogna”, “Impunito”: commenti di reprimenda si sono velocemente diffusi sui social.E invece non è proprio così. Lo dimostra un video diffuso dai tifosi juventini in queste ore. Un’altra prospettiva dell’episodio.si strattonano in attesa di un pallone alto, l’attaccante scaligero colpisce lo juventino che sì, risponde con una manata sul corpo di Djuric.E proprio Gatti è stato protagonista di un altro episodio passato inosservato. Area bianconera, il Verona attacca e Faraoni rifila una gomitata al difensore bianconero. Intendiamoci: anche in questo caso un’espulsione sembrerebbe severa, l’intenzione non sembra quella di andare a fare male. Come spesso accade, però, nella narrazione la doppia misura: un episodio viene dimenticato, l’altro rimarcato.