Come racconta Gazzetta, come contro lo Spezia, si vedono infatti: ma la prima, quella affascinante, scompare dopo un quarto d’ora. Senza spiegazioni. Merita però d’essere raccontata perché potrebbe essere quella migliore, se Allegri risolverà un po’ di problemi fisici e tattici. Paredes entra nella nuova realtà come un ciclone: staziona davanti all’area, in anticipo e distribuzione, poi diventa il più alto dei tre mediani per schermare Amrabat e dettare il pressing. Arretramento collettivo e ripartenza rapida, in diagonale: Di Maria lancia Locatelli, poi Cuadrado, cross in area, Kostic dà l’assist e Milik appoggia in rete. Questa è la cosa che la Juve sa far meglio: ripartire in velocità e punire.