Il Real Madrid è al lavoro per pianificare il mercato estivo. Le mosse delle Merengues interessano anche la Juventus, che potrebbe approfittare di due situazione delicate: la prima è quella che riguarda il brasiliano Marcelo, in scadenza di contratto col Real e grande amico di CR7; in Spagna scrivono da tempo che la Juve lo voglia portare in Italia con l'aiuto di Ronaldo. L'altro giocatore in bilico è Isco, primo nome fatto da Pirlo dopo il suo arrivo sulla panchina bianconera. Secondo ABC, il Real potrebbe lasciarli tutti e due a zero per risparmiare sugli ingaggi.