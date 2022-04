Rischio squalifica per due titolari della Juve. Si tratta di Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot, che questa sera scenderanno in campo contro il Cagliari da diffidati: qualora i due giocatori venissero ammoniti, salterebbero il prossimo impegno di campionato contro il Bologna, previsto sabato 16 aprile alle 18.45 all'Allianz Stadium. Sconterà un turno proprio quest'oggi, invece, Alvaro Morata, sanzionato con un giallo domenica scorsa nel Derby d'Italia contro l'Inter: per il match casalingo pre pasquale, dunque, lo spagnolo tornerà a disposizione.