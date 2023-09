. Ed è quanto successo oggi a Luisa Lozzi e Massimiliano Daviddi, coppia di Grosseto in trasferta a Torino per l’allenamento della Juve aperto ai tifosi. Arrivati al JHotel con un giorno d'anticipo hanno avuto modo di visitare i dintorni della Continassa e mentre rientravano hanno notato un portafoglio. Raccolto e portato alla reception hanno capito che si trattava di un oggetto appartenente a Manuel Locatelli.L’hotel - racconta Sky Sport - ha subito contattato il calciatore che in pochi minuti è tornato e ha ricevuto direttamente dalle mani di Luisa e Massimiliano il portafoglio, ringraziandoli di cuore.