Due talenti pronti a fare un po' gavetta, scalando una categoria. Sì, perché grandi prospetti dell'Under 23 bianconera sono entrati nel mirino del Pisa, che da poco ha ufficializzato Claudio Chiellini come nuovo DS. Si tratta di Hamza Rafia, trequartista franco-tunisino che quest’anno ha collezionato 25 presenze tra campionato e Coppa Italia con l’Under 23, e di Filippo Ranocchia. Per entrambi si apre la pista prestito in Serie B, una categoria sopra la Lega Pro giocata nell'ultimo anno. Lo riporta SerieBNews.