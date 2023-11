Il centrocampista classe 2005, Arthur Vermereen e l'attaccante classe 2006 Winsley Boteli, rispettivamente all'Anversa e al Borussia Monchegladbach, sono due dei talenti che la Juventus ha osservato nelle ultime settimane. Come riferisce calciomercato.com, la pausa per le nazionali sarà un altro momento importante per lo scouting bianconero, alla ricerca di altri prospetti per il futuro.