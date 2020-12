2









Mesut Ozil e Arkadiusz Milik. Due vecchie conoscenze del mercato della Juventus che tornano prepotentemente nelle idee di Fabio Paratici e del suo staff. Ma torneranno anche le intenzioni? Chissà. Intanto, Calciomercato.com fa il punto su entrambe le situazioni. Ghiotte, ghiottissime per chiunque si avvicinerà a entrambi i calciatori.



OZIL - Per CM, su Ozil - che negli ultimi anni è stato offerto più volte alla Juventus - l'orbita bianconera non si è mai affievolita. A confermarlo anche i media inglesi, che sottolineano la pesantezza dell'ingaggio dell'ex Real Madrid. Il quale, salvo sorprese, non ritroverà l'amico Cristiano Ronaldo: non c'è spazio, al momento, per un colpo sulla trequarti.



MILIK - Discorso diverso su Milik. Il polacco è fuori lista al Napoli come Ozil all'Arsenal, ma spinge per andare via già a gennaio così da giocare in ottica Europeo piuttosto che aspettare giugno per un trasferimento a parametro zero. Ecco perché la Juve su Milik è più cauta rispetto all'estate scorsa e rispetta la sua volontà di trasferirsi subito, mentre Ozil non è un'idea concreta.