Sì, la Juve una decisione l'ha già presa: McKennie sarà riscattato. Bisogna capire attraverso quale via, se quella del riscatto automatico o attraverso quello facoltativo.



LE POSSIBILITA' - Per il primo, è necessario che l'americano disputi il 60% delle partite stagionali (traguardo facilmente raggiungibile) e che la squadra si qualifichi alla prossima Champions League (guardando la classifica ad oggi, per la prima volta da anni e a sorpresa, obiettivo non scontato al 100%). Nel caso non scattassero i termini per l'obbligo di acquisto, la Juve vorrebbe trattare con lo Schalke per abbassare leggermente la quota del riscatto (un tentativo è già stato fatto, ma senza successo), ma anche in quel caso, la dirigenza bianconera ha già preso la sua decisione, che è quella di puntare su McKennie per il futuro. Lo riporta Calciomercato.com.