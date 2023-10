La Juventus, in attesa del 2024, progetta un doppio piano per ottenere un nuovo sì di. Prolungare di altri dodici mesi l’accordo – dal 2024 al 2025 – lasciando lo stipendio invariato (7 milioni più bonus). O ragionare su un’intesa più lunga (3 anni più opzione), però con cifre più basse e in linea con il nuovo progetto societario. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.