Come racconta La Gazzetta dello Sport, in questo momento Fagioli ha due variabili: un contratto in scadenza nel 2023, per cui ci saranno inevitabili discussioni, e il futuro della Cremonese. Se la promozione in A diventerà realtà, una conferma sarebbe la scelta più naturale per lui e per Zanimacchia, altro giocatore di proprietà Juve fondamentale per Pecchia.