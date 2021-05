L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sul futuro di Dybala, in scadenza contratto nel 2022 con la Juventus. Sostanzialmente, sono due le strade in cui può sdoppiarsi il suo futuro. Lo stallo nella trattativa tra le parti prosegue da tempo, per questo i bianconeri potrebbero inserirlo quest’estate in uno scambio con un grande club. Oppure, senza rinnovo, non è da escludere che Dybala possa termine la sua esperienza all’ombra della Mole alla naturale scadenza del contratto, per poi scegliere il suo futuro.