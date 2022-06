Una stagione partita con il freno a mano tirato, a causa di alcuni problemi fisici. Poi, Marco Da Graca si è preso il centro dell'attacco della Juventus Under 23. Adesso, il classe 2002 è impegnato con la Nazionale Under 20 nel torneo 8 Nazioni; dopo la maglia azzurra, però, sarà tempo di parlare di futuro.



In programma, infatti, un incontro tra l'entourage dell'attaccante e la Juventus. Sul piatto, principalmente, due opzioni. Una è la possibilità di svolgere il ritiro con la Prima squadra, agli ordini di Massimiliano Allegri. L'altro, è la partenza per un prestito, in modo da continuare il percorso di crescita dopo la stagione in Under 23. Su di lui, l'interesse di diversi club di Serie B.