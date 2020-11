Che ne sarà di Federico Bernardeschi? L'esterno offensivo della Juventus va in scadenza di contratto nel 2022 e a breve sarà il momento decisivo per rinnovare o dirsi addio. Come scrive il Corriere di Torino, non ci saranno mezze misure: o sarà prolungamento oppure cessione. La parola spetterà al campo, dove il 33 bianconero sta dando prove di risalita dopo la parentesi felice con la Nazionale.