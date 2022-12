E il terzino? Lacontinua a lavorare, a valutare, a capire, a vedere. E poi, ecco, a fare i conti: un passaggio fondamentale di questi tempi e non solo. Dunque, quale colpo può arrivare? Qualsiasi, purché siao comunquedal punto di vista economico.Come racconta Tuttosport, l'obiettivo in questo momento è avere un esterno, preferibilmente destro:non danno garanzie dal punto di vista fisico e atletico, e per ora Allegri sta tamponando con gli innesti dalla Next Gen e il recupero di Aké. Per questo, un prestito potrebbe essere una soluzione anche in entrata, low cost e senza impegnarsi a lungo, lasciandosi le mani libere per puntare a un colpo importante in estate. Il motivo? Serve un erede di Cuadrado, che non rinnoverà. Per questo, racconta TS, l’obiettivo ideale sarebbe l’olandese Karsdorp, ai ferri cortissimi con la Roma. Se dovesse arrivare una cessione (McKennie), a quel punto potrebbe arrivare subito un nome importante: Dalot dello United, Gusto del Lione, Fresneda del Valladolid.