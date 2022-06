Come racconta Calciomercato.com per Pjaca non ci sarà un ritorno alla Juve. Pjaca ora può e deve cercare di rilanciarsi in un club in cui possa giocare con continuità e da protagonista. Ad oggi si sono mosse per lui sia la Sampdoria, che sta sondando il terreno per un prestito, sia la Salernitana, che, invece, può spingersi anche all'acquisto a titolo definitivo.