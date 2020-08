Insieme, in tribuna, ad osservare i compagni giocare contro la Roma. Due spettatori speciali per la Juve questa sera all'Allianz Stadium. Sugli spalti, infatti, ci sono, seduti vicini, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Acqua e risate, per i due: Cristiano è stato preservato da Sarri in vista della sfida in Champions League contro il Lione, mentre Dybala sta recuperando dal problema muscolare che l'ha tenuto fermo anche nell'ultima partita, contro il Cagliari.