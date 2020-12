Il martedì 22 dicembre che ci si prospetta è molto intenso per la Juventus. Oltre alla partita contro la Fiorentina in serata, infatti, c'è febbrile attesa per l'esito dell'ultimo ricorso (almeno per quanto riguarda la giustizia sportiva) da parte del Napoli per la partita non giocata contro la Juventus il 4 ottobre. Giocano sue queste due dei tre principali quotidiani sportivi: il Corriere dello Sport apre con "Juve, due sfide da scudetto" e Tuttosport con "Juve, 2 partite in un giorno!". Invece la Gazzetta dello Sport si focalizza sul campo e titola "La Juve lancia la corsa a tre".