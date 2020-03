Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, la Juventus sta studiando i piani per i rinnovi di Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini. Per il portiere, 42 anni, non sembra esserci l'intenzione di dire basta, così la società è pronta ad estendere di un anno l'accordo in scadenza il prossimo giugno. Per il capitano, invece, l'infortunio ha lasciato la voglia di chiudere in bellezza, così, con l'Europeo spostato di un anno, anche il suo contratto in bianconero potrebbe essere rinnovato di altri dodici mesi, così da lasciare a Chiellini la libertà di scegliere se ritirarsi al termine della prossima stagione, dopo l'ultima avventura in azzurro, quando gli anni saranno quasi 37.