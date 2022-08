La stagione vera e propria, quella in cui si deve fare sul serio, non è ancora cominciata, motivo per cui non è troppo tardi per dare un paio di scosse. Una dovrebbe arrivare dal mercato, possibilmente anche per risolvere il problema della contemporanea indisponibilità di Paule Westonche priva ladi incursori dalla metà campo: a questo proposito il nome tornato alla ribalta negli ultimi giorni è quello di Davide, con la trattativa con il Sassuolo affiancata a quella per LeandroLa svolta, comunque, non è attesa solo dal mercato. Come scrive Tuttosport, Massimilianoè perfettamente consapevole che l'atteggiamento dei suoi non è quello giusto, o almeno non lo è stato nell'amichevole di domenica contro l': la "sveglia", quindi, dovrà servire a ridestare l'attenzione e il cinismo fin da subito, per evitare passi falsi che potrebbero rivelarsi deleteri in una prima parte di stagione, quella dal 15 agosto al 13 novembre, ipercompressa con 21 partite, contro le 16 dello scorso anno. Intanto, un'altra svolta potrebbe avvenire a livello tattico, con il passaggio alla difesa a tre visto contro i Colchoneros: il tecnico potrebbe infatti cercare più spinta sulle fasce, coprendo con tre centrali le spalle a Juan(o Filip, in arrivo) e dando loro la massima libertà di aggredire, con Angellibero di svariare intorno a Dusan