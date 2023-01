Come racconta il Corriere dello Sport, occhi aperti sui prestiti. Solo una formalità l’obbligo di riscatto per Manuele Moise. Cambia tutto invece per Leandroe Arek. Il regista argentino ha visto sfumare l’obbligo di riscatto con l’eliminazione anticipata dalla Champions, spiazzando lo stesso Psg che si sentiva al sicuro avendo posto come condizione la qualificazione della Juve agli ottavi: è tutto cambiato, o Paredes si trasforma oppure tornerà a Parigi a fine stagione. Decisamente vicino alla permanenza invece Milik, fin qui tra le rivelazioni della stagione bianconera, per riscattarlo dal Marsiglia basteranno 7 milioni più 2 di bonus.