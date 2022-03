Come racconta il Corriere dello Sport in edicola, a fine stagione la Juve riscatterà in ogni caso Federico Chiesa (alla Fiorentina 40 milioni più 10 di bonus), al termine della prossima toccherà a Manuel Locatelli (al Sassuolo 25 milioni più 12,5 di bonus). Per due che si concluderanno positivamente, per il quotidiano "si sta già azionando la macchina per provare a rivedere l'accordo con l'Everton relativo a Moise Kean: il prestito è biennale ma si cerca una uscita d'emergenza".