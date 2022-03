Come racconta il Corriere dello Sport, sono stati ripescati da Max Allegri, e ora anche Mattia De Sciglio e Mattia Perin sembrano vicini al rinnovo. Intesa a un passo per il terzino con ingaggio ribassato (da 2,7 a 1,8 milioni) fino al 2025. Discorso simile per Perin, sempre più vicino ad accettare di restare come vice-Szczesny anche in futuro: sul piatto un triennale da 1,5 milioni (ora ne prende poco più di 2 milioni).