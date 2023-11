Giuntoli lavora al mercato della Juve, anche ai rinnovi dei contratti. Tanto che, scrive il Corriere dello Sport, "potrebbero arrivare già domani gli annunci dei rinnovi di Locatelli e Fagioli. Per entrambi è pronta una proposta di altri due anni, con gli accordi che quindi si prolungheranno dal 2026 al 2028. Si tratta, soprattutto, di un attestato di fiducia a livello tecnico". Appoggio umano per il giocatore attualmente squalificato, mentre per Locatelli una rinforzata centralità nel progetto.