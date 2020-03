La Juventus continua a lavorare anche sul fronte rinnovi, con due contratti che potrebbero essere ritoccati nelle prossime settimane. Come riporta Tuttosport, si tratta di Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno, ma pronti a sposare la causa bianconera ancora per almeno un'altra stagione. I due, sono stati tra i senatori che si sono confrontati per il taglio degli stipendi, a dimostrazione della grande importanza che ancora hanno, non solo nello spogliatoio juventino.