La Juventus perde pezzi, con Adrien Rabiot positivo al coronavirus, ma ne recupera anche in questa sosta. Stanno ultimando il lavoro di recupero dai rispettivi infortuniche hanno messo nel mirino la partita casalinga contro la Roma di domenica sera. La Joya si appresta a guidare nuovamente l'attacco bianconero e provare a prendersi in mano la squadra da leader tecnico ( numero 10, come ci ha ricordato ieri ) e non solo. Il brasiliano cercherà di affermare a chiare lettere il suo ruolo di regista, tassello fin qui mancato alla Juve di Allegri.