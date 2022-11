Le parole di Allegri in conferenza stampa:VLAHOVIC - "Vediamo. Stasera no, vediamo nei prossimi giorni, vediamo se passa, ha un'infiammazione. Domani dovrebbero rientrare McKennie e Paredes. Kean da martedì. Qualcuno per le prossime partite lo recuperiamo, altrimenti facciamo con chi abbiamo, anche discretamente bene".