De recuperi chiave per la Juventus. Alla Continassa, infatti, si stanno allenando da qualche giorno con il gruppo Sami Khedira e Douglas Costa che torneranno a disposizione per la prossima partita dei bianconeri, mercoledì in casa contro il Milan nelle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Il centrocampista tedesco e l'esterno brasiliano sono due dei calciatori in rosa più apprezzati da Maurizio Sarri nonostante la loro tendenza agli infortuni, particolarmente spiccata negli ultimi mesi. Douglas arriva da un infortunio muscolare, il terzo stagionale, Khedira da un'operazione al ginocchio. Sarri è pronto a riabbracciarli.