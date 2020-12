11







di Andrea Menon

"Un buon punto, contro una Juve forte. Sono soddisfatto". Gongola giustamente Gian Piero Gasperini al fischio finale, gioisce per aver strappato un punto sul campo della Juve, in una sfida che confessa di aver anche pensato di vincere. Sì, perché dopo i miracoli di Gollini, copiosi e decisivi, una super parata l'ha fatta anche Szczesny su Romero, ripetendo l'exploit del primo tempo contro Zapata. Eppure, questo pareggio ha il sapore di due punti persi per la Juventus, che sciupa diverse occasioni per vincere questa gara. Morata e Ronaldo, clamorosamente nel primo tempo. Morata a due passi da Gollini, quando gli calcia dritto sul muso e ancora lo spagnolo su cui il portiere nerazzuro è prodigioso. Prima di questo, però, il rigore sbagliato da Ronaldo. Calciato male, superficialmente senza forza. Un rigore non da Cristiano Ronaldo, che negli ultimi giorni ne ha calciati altri 4, tutti ben diversi da quello di questa sera. Ma il rigore è la foto della serata del portoghese, semplicemente la peggior versione da inizio stagione, una delle più brutte in bianconero. Non l'ha presa quasi mai, non ha praticamente mai pescato un compagno o chiuso una giocata soddisfcente e quando è arrivato sotto porta si è sciolto. Un apssaggio a vuoto capita, quando succede a lui però fa notizia. In questa maniera poi... E qualche colpa ce l'ha anche Pirlo, che ha messo in piedi una bella Juve, capace di fare una prestazione autorevole, intensa e anche bella, salvo dimenticarsi i cambi. Kulusevski out e Dybala a 7' dalla fine, una lettura sbagliata, specie se lì davanti Morata e Ronaldo steccano così. E anche non togliere prima il portoghese ha pesato...