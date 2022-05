Come racconta Gazzetta, al vaglio di Agnelli e del suo staff c'è anche la posizione di Angel Di Maria. A differenza di Pogba, i dirigenti bianconeri hanno già individuato un punto d’incontro economico. Al nazionale albiceleste va bene un biennale da 7,5 milioni netti più i bonus per arrivare a 10, ricordando che anche lui può usufruire dei benefici fiscali del 50% sulle tasse, o in alternativa un annuale da 8 senza agevolazioni.