Gonzalo Higuain non sarà il centravanti della Juventus nella prossima stagione. L'attaccante bianconero, come racconta Tuttosport nell'edizione odierna, sta cercando una nuova sistemazione a partire dal mese di settembre: lo stesso entourage del Pipita avrebbe infatti raggiunto un accordo con la società sull'addio a fine annata. Addio, sì. Ma dove? Al momento ci sono due possibilità concrete, probabilmente le uniche: da una parte i Los Angeles Galaxy di mister Barros Schelotto, argentino come Gonzalo ed ex Boca. Dall'altra, occhio al DC United del fratello Federico, vice allenatore e giocatore.