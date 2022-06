Attenzione a Moise Kean. L'attaccante resta in uscita dalla Juventus, che eserciterà il riscatto (obbligatorio) e lo porterà a Torino quest'estate, nuovamente dall'Everton. Per Moise, però, potrebbe essere soltanto una fase di passaggio: l'obiettivo dei bianconeri è utilizzarlo (anche) come pedina di scambio. Magari al Psg. Magari con Paredes in bianconero.



LE RICHIESTE - Finora, però, è arrivata soltanto una proposta concreta: è quella del Nottingham Forest, che vorrebbe il giocatore italiano come perno su cui basare la rincorsa alla salvezza nel ritorno in Premier League. Kean è seguito anche dal Fulham, altra neopromossa, ma entrambe non raccolgono esattamente la volontà del calciatore. Si continuerà a sondare, a vedere e capire. Intanto, i giorni passano...