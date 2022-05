Doppio problema di mercato per la Juventus, proveniente dal fronte Torino. Marko Pjaca, dopo una stagione deludente, non sarà riscattato dai granata e, quindi, tornerà alla Juventus, dove verrà presa una decisione sul suo futuro, lontano dalla Continassa. Per quel che riguarda Mandragora, non è scattato l'obbligo di riscatto e Vagnati lavora per ottenere uno sconto dalla Juventus; in questo senso, le trattative vanno avanti.