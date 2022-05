Il futuro di Fabio Miretti è ancora incerto. Per ora è noto soltanto che domani contro la Fiorentina sarà ancora in campo. Il giovane non sarebbe ancora certo di rimanere alla Juventus la prossima stagione. Come riferisce il Corriere dello Sport : da un lato si riterrebbe giusto mandarlo in prestito per farlo giocare con continuità in Serie A o B, dall'altro si starebbe pensando a confermarlo per farlo crescere all'ombra di giocatori affermati in un grande club. Nei prossimi giorni però si avranno le risposte definitive.