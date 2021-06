La Juventus sta lavorando per completare il quadro dei portieri per il nuovo corso targato Allegri. Il titolare rimane Wojciech Szczesny, il terzo resta Carlo Pinsoglio, ora manca solo il secondo dopo l'addio di Gigi Buffon.



Una riserva di lusso la Juve ce l'avrebbe già in casa, quel Mattia Perin tornato dall'ennesima annata al Genoa. La situazione è semplice: il club vuole trattenerlo, lui vuole andare a giocare da titolare quindi chiede la cessione. Come si risolve questo impasse? La soluzione salvifica sarebbe l'arrivo di una congrua offerta, almeno da 10 milioni di euro, per cederlo a titolo definitivo e fare cassa.



Nel caso in cui Perin partisse, chi può arrivare? Il nome più concreto ad oggi sarebbe quello di Salvatore Sirigu, ormai agli sgoccioli col Torino. Sarebbe un profilo perfetto per fare da chioccia a tutto l'ambiente, e ha un ottimo rapporto coi senatori juventini data anche la militanza in Nazionale.



Altri nomi, da Alves a Romero, sono stati più che altro suggerimenti di procuratori ma in pole position c'è Sirigu.