Due piani (più uno) per Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il post Chiellini la Juve punta forte sul centrale senegalese del Napoli, il cui rinnovo con i partenopei sembra sempre più lontano. Esperienza, affidabilità e abitudine a giocare sul centrosinistra: il classe 1991 ha tutte le carte in regola per affiancare nella retroguardia Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt, ma trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis per prenderlo subito pare un'operazione complicata, soprattutto perchè KK è valutato 40 milioni di euro ed è considerato un simbolo della squadra azzurra. Niente paura, comunque.



Come anticipato, il ds Federico Cherubini ha un doppio piano: se l'affare non dovesse andare in porto nelle prossime settimane, si tratterebbe di aspettare solo una stagione - naturalmente al netto di un improbabile prolungamento last minute e della concorrenza - perchè il senegalese si svincolerà l'estate prossima. E quel "più uno"? Sempre secondo il quotidiano torinese, la chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere Merih Demiral, il cui riscatto da parte dell'Atalanta non è più così scontato: un "baratto" tutt'altro che semplice, tra Juve e Napoli, ma forse non impossibile.