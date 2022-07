La Juventus e Paulsono ancora in attesa del consulto medico a Lione, che dovrebbe svolgersi nella giornata di domani, prima di prendere la decisione definitiva sul tipo di cura per l'infortunio al menisco e, di conseguenza, fissare i tempi di recupero. Come riporta Tuttosport, in caso di operazione le opzioni sono due: terapia conservativa o intervento? E quale: sutura, con 3 o 4 mesi di stop, oppure rimozione con meno di 60 giorni out.