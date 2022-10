Come racconta Gazzetta,va rimesso in moto. E allora le opzioni più probabili sembrano due: organizzare un test in famiglia domani, coinvolgendo anche qualche ragazzo dell’Under 19 (la seconda squadra sarà impegnata in campionato il giorno seguente, cioè mercoledì, e i regolamenti vietano all’ex viola di giocare in Serie C). O in alternativa “prestare” Chiesa alla Primavera allenata da Paolo Montero per la gara di venerdì contro il Cagliari. Nel primo caso Federico potrebbe sperare in una convocazione per l’Empoli. Nel secondo, invece, sarebbe costretto a rimandare l’appuntamento.