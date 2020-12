Juve, cosa succede con Khedira? Succede che s'aspetta, ancora. Per qualche giorno, almeno. Fino all'ingresso ufficiale nel mercato di gennaio. Poi si capirà, innanzitutto se il tedesco ha preso una decisione; se l'ha presa, che tipo di decisione. Come riportato da Calciomercato.com, la Juve sta meditando sul prossimo futuro e valuta le soluzioni presentate dai suoi agenti. Il giocatore resta fuori dal progetto di Andrea Pirlo e soprattutto in queste settimane si è mosso per trovare una soluzione alla nostalgia da campo.



DUE OFFERTE - Per Sami sono arrivate due offerte in particolare: la prima, quella dell'Everton di Carlo Ancelotti, ex tecnico del tedesco al Real e poi grande sorpresa della Premier League in corso; ci sarebbe anche l'occasione di un romantico ritorno a casa, proprio nello Stoccarda, che l'ha cresciuto e lanciato. Khedira ci pensa: manca dal 2010. LA JUVE HA FRETTA - Per CM, la Juve ha parecchia fretta. E i motivi sono noti: l'ingaggio è pesante e questa è una buona occasione di liberarsi del centrocampista. In particolare, un suo addio permetterebbe di liberare una casella per il mercato in entrata. Perché la politica, in epoca Covid, non può che essere questa: entra un nuovo ingaggio da pagare solo quando ne esce uno. Aspettando Sami Khedira, anche con un certo nervosismo.