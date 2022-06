La Juventus sta preparando due offerte diverse per convincere Angel Di Maria ad accettare la corte. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la volontà resta quella di un contratto biennale: quanto basta per usufruire dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita, ma anche per spazzare via il timore di una testa troppo al Mondiale prima e già in Argentina poi. In caso di accordo biennale El Fideo riceverebbe l'ingaggio sperato di 7/8 milioni a stagione. Diverso sarebbe il discorso in caso di accordo annuale per cui avrebbe una netta riduzione dell'ingaggio.