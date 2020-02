Milinkovic-Savic è stato un obiettivo corteggiato in passato dalla Juventus, che comunque non ne perde le tracce. Il centrocampista serbo è ambito anche all’esterno e c’è una voce che rimbalza dalla Spagna che fa spalancare gli occhi: secondo Don Balon, il Real Madrid sarebbero pronto a dare l’assalto al giocatore della Lazio. Ma non è tutto: il presidente dei Blancos Florentino Perez avrebbe intenzione di inserire nell’affare il cartellino di James Rodriguez, trequartista già accostato ai bianconeri in diverse sessioni di mercato. Milinkovic ha un contratto fino al 2024 con i biancocelesti, che hanno sempre respinto al mittente qualsiasi offerta. Ma alle giuste condizioni, Lotito potrebbe tentennare e pensare di privarsi del suo gioiello.