Rabiot, McKennie, Ramsey, poi Arthur, Bentancur e Nicolussi Caviglia. Questi i centrocampisti impiegati nell’amichevole contro il Novara vinta per 5-0. Tolto l’ultimo che potrebbe partire in prestito, la mediana della Juventus è composta da 5 centrocampisti e con il possibile utilizzo del centrocampo a 3, Pirlo necessita di un sesto innesto, che vada a completare il reparto. Come riporta Calciomercato.com, i nomi più graditi sono quelli di Manuel Locatelli del Sassuolo e Rodrigo De Paul dell’Udinese, valutati entrambi 40 milioni di euro.