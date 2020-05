Sono già sicuri della cessione due nuovi arrivi in casa Juve dalla prossima stagione. Si tratta di Rolando Mandragora e Cristian Romero. Il primo rientrerà dall'Udinese per 26 milioni di euro mentre il secondo terminerà il suo prestito al Genoa facendo ritorno alla base. La Juve sta cercando di piazzare entrambi in alcuni scambi per arrivare a obiettivi prioritari per i bianconeri. Paratici ha proposto entrambi alla Fiorentina per arrivare a Chiesa (ma andrebbe aggiunta una quota cash) e il difensore argentino, scrivono in Spagna, è stato offerto anche al Barcellona. Insomma, arriveranno a Torino ma verosimilmente non dovranno disfare le valige.