Giorgio Chiellini e Merih Demiral saranno come due nuovi acquisti per la Juventus. Entrambi hanno subito un infortunio simile: lesione del legamento crociato del ginocchio: il destro per Chiellini, il sinistro per il centrale turco. Entrambi sono stati operati dal professore Christian Fink a Innsbruck, hanno rischiato di terminare la stagione ma con il prolungamento dovuto alla pandemia di coronavirus, entrambi potrebbero esserci per la parte calda della stagione. Di sicuro ci sarà Chiello, rientrato già prima dello stop forzato, Demiral ci spera nel caso in cui la stagione terminasse tra luglio e agosto.