Il nuovo corso della Juve ripartirà da Danilo, Bremer, Fagioli e Locatelli. Questo il fulcro di un progetto che vedrà in estate diverse uscite e, compatibilmente con tutto, anche entrate. Tra i possibili addii anche Iling-Junior, che è molto apprezzato in Premier League. E saranno ascoltate proposte per gli elementi di rientro dai prestiti (Kulusevski, McKennie, Arthur e Zakaria) così come per Rugani. In entrata, invece, si pensa a colpi sostenibili come Carlos Augusto (Monza), Sulemana (Southampton), Frattesi e Laurienté (Sassuolo).