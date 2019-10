Maurizio Sarri ha scelto l'erede di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese ha caratteristiche fisiche e tattiche uniche e l'allenatore bianconero non sembra aver intenzione di voler farne ameno. La carta d'identità, però, dice che l'ex PSG ha 32 anni mentre il suo contratto scade nel 2020 (ma la Juve ha un'opzione per il rinnovo unilaterale). Al suo posto i bianconeri proveranno a prendere Kante, centrocampista del Chelsea già allenato da Sarri a Stamford Bridge. Piace, ovviamente, anche Paul Pogba che va in scadenza nel 2021 con lo United.