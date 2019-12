Secondo quanto riferito da La Stampa la Juve avrebbe messo nel mirino due nomi per la trequarti offensiva: Willian del Chelsea e Christian Eriksen del Tottenham. I due giocatori, diversi per caratteristiche tecniche, hanno entrambi il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. I bianconeri sono dunque al lavoro per convincerne almeno uno a sbarcare a Torino la prossima estate a parametro zero.