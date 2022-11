Laensa al futuro anche in porta e in particolare sono due i portieri che la dirigenza bianconera sta seguendo con attenzione per sostituire eventualmente Szczesny. Il primo èha acquistato per 8,5 milioni di euro e potrebbe cedere a fine stagione per un offerta superiore. L'altro è, in prestito alla Cremonese e di proprietà dell'Atalanta.